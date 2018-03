"É muito difícil dialogar com a Autoridade Tributária", diz Paula Franco

Se com os Governos as relações têm sido fáceis, já com o Fisco tudo se complica, afirma Paula Franco. A bastonária da OCC defende que é preciso mais diálogo, que aproveitará a todos, e alerta para o facto de a AT estar a concentrar demasiada informação sobre as empresas.