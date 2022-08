Energia: Guterres insta governos a taxar lucros "imorais" das empresas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou esta quarta-feira "imoral" que as empresas de petróleo e gás estejam a registar resultados financeiros recorde durante a atual crise energética e exortou todos os governos a tributarem os seus "lucros extraordinários"."Esta ganância grotesca está a punir as pessoas mais pobres e vulneráveis, enquanto destrói a nossa única casa", apontou António Guterres, em conferência de imprensa.O diplomata português pediu aos governos de todo o mundo que imponham mais impostos sobre estes "lucros extraordinários" e que utilizem os recursos para "apoiarem as pessoas mais vulneráveis nestes tempos difíceis".O responsável das Nações Unidas lembrou que os lucros combinados das maiores empresas de energia a nível global aproximaram-se dos 100.000 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano e que o negócio neste setor tem um "custo enorme" em efeitos ambientais.Guterres falava durante a apresentação de um terceiro relatório elaborado por especialistas da ONU sobre o impacto global da guerra na Ucrânia e que, desta vez, incide principalmente no setor da energia.O documento destaca que o mundo está no meio de uma "grande crise energética", com países de todo o mundo afetados pelos preços altos e voláteis de combustíveis.As nações em desenvolvimento e as famílias mais vulneráveis sofrem um impacto especialmente grave, refere o relatório.Apesar de uma estabilização recente nos mercados grossistas, a ONU ressalta que essa mudança não se traduziu numa inflação mais baixa para a maioria dos consumidores.Além de medidas a curto prazo, como planos de poupança de energia, o organismo internacional pediu hoje um compromisso muito mais determinado com as energias renováveis, que, segundo Guterres, "na maioria dos casos são mais baratas que os combustíveis fósseis"."Os governos devem expandir e diversificar as cadeias de abastecimento de matérias-primas e tecnologias de energia renovável", sublinhou o ex-primeiro-ministro português."Estes devem reduzir a burocracia para a transição energética e mudar os subsídios aos combustíveis fósseis para apoiar as famílias vulneráveis e aumentar os investimentos em energias renováveis", acrescentou.Perante esta transição energética, Guterres pediu mais investimentos públicos e privados e exortou os acionistas dos bancos de desenvolvimento a assumirem mais riscos e a ajudarem os países a avançar.O líder da ONU salientou ainda que os países em desenvolvimento têm todas as razões para investir nas energias renováveis, mas carecem de recursos, enquanto as nações mais ricas pressionam estes a fazer essa transição, mas não lhes dão apoio técnico e financeiro suficiente."E alguns destes mesmos países desenvolvidos estão a introduzir subsídios universais em postos de gasolina, enquanto outros estão a reabrir centrais a carvão. É difícil justificar tais medidas, mesmo temporariamente", apontou Guterres.