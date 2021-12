Faturas já têm de vir todas com código QR a partir de janeiro

O Governo decidiu não adiar mais a regra que obriga todas as faturas a virem com um código QR. Os comerciantes terão de atualizar os programas de faturação e os contribuintes poderão comunicar eles próprios as faturas ao Fisco através da app das Finanças, mas terão de continuar a pedir fatura com NIF.

Faturas já têm de vir todas com código QR a partir de janeiro









