Fisco aceita devolver quatro anos de IUC pago a mais por carros usados importados

A AT decidiu anular parcialmente as liquidações de quatro anos de IUC a um carro usado importado com matricula anterior a 2007. Decisão surge na sequência de um processo judicial, mas deverá ser extensível a outros casos idênticos em que também foi cobrado imposto a mais.

O Fisco decidiu rever a forma como até agora tem vindo a calcular o Imposto único de Circulação (IUC) cobrado aos automóveis usados importados da União Europeia e que não levava em linha de conta o facto de os mesmos terem tido já uma primeira matricula noutro país. Basicamente, quando o carro chegava a Portugal, era tratado como se estivesse a ser registado pela primeira vez, não sendo considerada a sua verdadeira idade para efeitos de cálculo do imposto. Ora, o Fisco vem agora reconhecer que essa opção era ilegal e, mais, que os proprietários de veículos nestas condições têm direito a reaver o imposto pago em excesso nos últimos quatro anos, tantos quantos a lei permite para revisão de um ato tributário.

A decisão está plasmada num despacho da Autoridade Tributária e Aduaneira de final de dezembro de 2019 e surge na sequência de um processo instaurado no tribunal arbitral do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) por um contribuinte lesado, que além do Imposto pago em excesso, pedia também os juros indemnizatórios contados desde a data do respetivo pagamento. Por lei, perante um processo deste tipo o Fisco pode, de forma voluntária, proceder à revogação ou correção dos atos que estejam a ser contestados, e foi isso que no caso se verificou.

Em causa estavam as liquidações de IUC dos anos de 2016 a 2019 de um veículo usado importado da Alemanha onde tinha sido registado pela primeira vez em 1996. Chegado a Portugal, em maio de 2008, foi alvo de um registo em território nacional mas, para efeitos de IUC, foi tratado como se de um carro novo se tratasse, tendo sido ignorada a primeira matrícula, na Alemanha. Não foi caso único, já que a lei assim o estipulava, e a consequência era que "os usados importados com matricula estrangeira anterior a 2007 pagavam um imposto que era superior quando na verdade deviam pagar menos ou mesmo não pagar nada", explica Paulo Carido, advogado do Porto, que patrocinou o processo no CAAD que agora conduziu a esta decisão do Fisco.



Estado condenado no tribunal europeu