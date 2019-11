Comissão força Portugal a mudar impostos sobre carros usados importados

O Governo tem um mês para alterar a forma como são tributados em Portugal os carros usados importados de outros estados membros. Caso o não faça, a Comissão Europeia ponderal levar o caso para o tribunal europeu. A decisão foi comunicada esta quarta-feira ao Governo e vem na sequência do processo de infração aberto no início do ano. Desde então, o Ministério das Finanças apresentou a Bruxelas a sua argumentação, mas estão não foi suficiente para que a Comissão mudasse a sua posição.

Em causa, recorde-se, está o facto de, no cálculo do Imposto Sobre Veículos (ISV) aplicável às viaturas usadas importadas a legislação nacional não levar em linha de conta a idade dos carros no cálculo da componente ambiental do imposto para efeitos de depreciação.

Em declarações ao Negócios, Vanessa Mock, porta-voz da Comissão para os assuntos fiscais e aduaneiros, explica que "isto significa que os carros usados importados de outros Estados-Membros são tributados mais fortemente em comparação com os carros usados comprados no mercado português, o que traz dificuldades para as pequenas concessionárias de carros e preços mais altos para os consumidores".

Bruxelas acredita que está em causa uma questão de concorrência no espaço comunitário, uma vez que o país "discrimina carros estrangeiros", pelo que a legislação portuguesa "não é compatível com as regras do mercado único" e com os tratados, mais exatamente com o artigo 110.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), relativo à livre circulação.

Nesta altura, prossegue Vanessa Mock, já não restam dúvidas: este é um "problema que precisa ser resolvido" e "quanto mais cedo melhor". A Comissão tem vindo a receber "um número significativo de reclamações" e tem a "indicação de que as PME do setor estão a ser pressionadas por causa da legislação atual".

António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, confirmou ao Negócios a receção do parecer fundamentado, mas remete uma reação para mais tarde: "estamos a avaliar a forma de responder".



Argumento ambiental não convenceu tribuanis