Governo avança para taxar lucros excessivos na energia e na distribuição alimentar

Em comunicado, a Presidência do Conselho de Ministros disse esta quarta-feira que "a contribuição de solidariedade temporária da energia pretende constituir um meio adequado para tratar os lucros excedentários decorrentes de circunstâncias imprevistas".



Isto porque, dizem, "esses lucros não correspondem aos lucros habituais que as empresas com atividades naqueles setores obteriam ou poderiam esperar obter em circunstâncias normais".



O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a proposta de lei que regulamenta os chamados 'windfall taxes', ou seja, os novos impostos que vão recair sobre os lucros excessivos das empresas energéticas e de distribuição alimentar."Este diploma tem o propósito de atenuar os efeitos económicos diretos que os elevados preços praticados nos setores referidos têm gerado nos orçamentos das entidades públicas, dos clientes finais e das empresas", pode ler-se no comunicado.Estas "contribuições de solidariedade temporária", como lhes chama o Governo, já foram contestadas pela Galp e pelas principais empresas do setor da distribuição alimentar, que não concordam com a medida.Ditado por Bruxelas, o 'windfall tax' sobre as empresasagora transferido para a lei nacional e a proposta submetido à Assembleia da República.O Governo já tinha avisado que o novo imposto de 33% sobre os lucros "caídos do céu" (windfall taxes, no orogonal, em inglês) das petrolíferas avançaria já em 2022 e seria cobrado até ao final do ano.Está previsto que a base tributável seja calculada tendo em conta os lucros das empresas em 2018, 2019, 2020 e 2021, sendo que aquilo que, em 2022, ficar 20% acima da média desses anos, será tributado em 33%.