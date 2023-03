Governo limita isenção de IMT na revenda de imóveis

Os imóveis que sejam adquiridos para revenda e que, por isso, não paguem IMT no momento da aquisição, vão perder o direito a esse benefício se não forem transacionados no prazo de um ano, determina a proposta de lei do Governo para a habitação, que prevê ainda o pagamento de juros compensatórios. Atualmente são três anos.



Nova regra faz parte do programa Mais Habitação. Esta isenção de IMT é um dos benefícios mais usados pelo setor imobiliário.







... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Os imóveis adquiridos para revenda terão de ser novamente alienados no prazo de um ano, sob pena de o proprietário perder o direito à isenção de imposto de que beneficiou à cabeça. Por outras palavras, terá de pagar o IMT e, mais, terá ainda de pagar juros compensatórios sobre o valor em causa e calculados desde a data da aquisição.



