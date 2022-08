Governo pondera atualização de escalões de IRS à taxa de inflação de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo pondera atualizar no próximo ano as tabelas de IRS à inflação prevista para 2023, de cerca de 3,5%, segundo avança o Jornal Económico.





"O Governo conta atualizar os escalões de IRS à inflação da ordem dos 3,5% no próximo ano", explica uma fonte ouvida pelo jornal, acrescentando no entanto que "a medida só ficará fechada na proposta de orçamento para 2023.





Questionado pelo semanário, o Ministério das Finanças não comentou.





"Os escalões de IRS devem ser atualizados à inflação sempre", disse em entrevista ao Negócios o ex-deputado Paulo Trigo Pereira, explicando que quando isso não acontece as pessoas arriscam perda de poder de compra.





Ao jornal, o ex-secretário de Estado Paulo Núncio também diz que a decisão de não atualizar os escalões de IRS para 2022 "significa que muitos milhões de famílias sofrerão um forte agravamento do IRS. O PSD defendeu o mesmo.





Lembra o jornal que no início deste ano o Governo decidiu não o fazer alegando que a atualização à inflação se faz nos anos em que não há alterações estruturais, e este ano houve o desdobramento do terceiro e sexto escalões, para um total de nove. Uma alteração que, segundo o ministro das Finanças, vai favorecer 1,5 milhões de famílias.





As previsões de inflação do Governo para este ano, de cerca de 4% (IPHC) estão ultrapassadas, com a maioria das instituições à espera que o indicador que serve para comparar os preços a nível europeu oscile entre 5,9% (Banco de Portugal) e 6,8% (Comissão Europeia) em 2022.

Para o próximo ano é esperado um novo aumento de preços, mas menos pronunciado, de entre 2,7% e 4%.