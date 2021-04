Importações de fora da UE perdem isenção de IVA

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

As novas regras para o comércio eletrónico, com a criação do novo balcão único destinado a empresas que realizam vendas de bens e serviços pela internet, vão também alterar a forma como são tratados ao nível do IVA as importações de fora da União Europeia. E a principal mudança é que será abolida a atual isenção de IVA para encomendas que entrem na União Europeia ...