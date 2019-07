Como a Apple teria de devolver os impostos até haver uma decisão judicial em contrário, a gigante tecnológica e o Governo irlandês acordaram criar um fundo de garantia que ficaria nas mãos de uma terceira parte, neste caso a agência irlandesa que gere a dívida pública.Foi durante o segundo e o terceiro trimestre do ano passado que a Apple transferiu os 14,285 mil milhões de euros para o fundo constituído na agência que gere a dívida pública. O fundo é gerido através de um comité de investimento que tem três membros em representação da Irlanda e três membros em representação da Apple."O [capital do] fundo é investido de acordo com a política de investimento acordada, e os mandatos dos gestores de investimento, em obrigações de baixo risco, denominadas em euros", explica a agência que gere a dívida pública no relatório de 2018, referindo que o objetivo é "preversar o capital o mais possível" tendo em conta as condições de mercado.De acordo com a Reuters, que avançou a notícia , o Governo irlandês tem garantido aos contribuintes que estes não serão chamados a compensar alguma perda deste fundo.O presidente da agência irlandesa que gere a dívida pública, Conor O’Kelly, admitiu que o capital do fundo vai diminuir dado o atual ambiente de juros baixos, mas assegurou que "não há nenhuma perda para o Estado dado que a Apple e a Irlanda acordaram que conta o valor do fundo no 'final', qualquer que este seja, não sendo preciso compensar a diferença".