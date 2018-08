IRS para atrair emigrantes não atrai os partidos

O Governo quer dar um desconto de 50% no IRS aos emigrantes que regressem a Portugal. O PCP diz que não foram as questões fiscais que empurraram os jovens para fora do país, enquanto PSD e CDS falam de eleitoralismo. Só o Bloco opta por manter o silêncio.