Já há tabelas de retenção para 2023. Veja quanto vai descontar de IRS por mês

O Ministério das Finanças publicou esta segunda-feira as tabelas de retenção na fonte que vão vigorar no primeiro semestre de 2023 e que permitem já saber quanto vão reter mensalmente os trabalhadores dependentes e pensionistas. Podem ser consultadas no fim da notícia.

Para fazer a conta, deverá procurar a tabela que corresponde à sua situação familiar (trabalhador dependente ou pensionista, solteiro ou casado, com ou sem filhos), e, consoante o rendimento bruto que recebe mensalmente, multiplicar esse valor pela taxa de retenção correspondente.

Leia Também Novas tabelas de retenção reduzem IRS até 25 euros num salário de 1.350

O primeiro escalão de retenção começa nos 762 euros, enquanto que nas tabelas de 2022, ainda em vigor, começa a haver retenção de imposto logo a partir dos 710 euros de rendimento bruto para a categoria A. No caso dos pensionistas, a retenção iniciar-se-á em 2023 também a partir dos 762 euros.

Leia Também Novas tabelas do IRS de julho mostram taxa efetiva de imposto

Segundo o Ministério das Finanças, as novas tabelas "refletem atualizações nos limites dos escalões e nas taxas de retenção". Simulações efetuadas pelo gabinete de Fernando Medina apontam para reduções da retenção de IRS até 25 euros num salário de 1.350.





A partir de julho do próximo ano entrará em vigor o novo modelo de retenção na fonte, que seguirá uma lógica de taxa marginal efetuada através da conjugação da aplicação de uma taxa sobre o rendimento mensal com a dedução de uma parcela a abater, à semelhança do que acontece na liquidação anual do imposto. As finanças decidiram esperar alguns meses antes da sua entrada em vigor para que as entidades pagadoras pudessem adaptar os seus sistemas às novas regras, mas as tabelas foram já também publicadas.



Tabelas de IRS no 1.º semestre