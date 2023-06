Simulações das Finanças para novas tabelas de retenção dão até 5% de ganho líquido

A partir deste sábado, dia 1 de julho, os trabalhadores dependentes e pensionistas vão ter novas tabelas de retenção na fonte, o que significa chegar ao final do mês com um salário líquido mais alto. Esta alteração já prevista, não significa que os contribuintes pagam menos imposto, uma vez que as taxas não foram mexidas, apenas há uma retenção mais baixa todos os meses.





Esta é a grande diferença face aos descontos mensais do primeiro semestre deste ano. Por outro lado, os contribuintes vão ter um reembolso mais baixo em 2024 quando for feito o acerto de contas com o Fisco. Na prática, explicam as Finanças, "trata-se de uma aproximação do valor da retenção na fonte mensal ao valor de IRS que virá a ser efetivamente liquidado anualmente."





O gabinete de Fernando Medina garante que "para a generalidade dos contribuintes, a aplicação das tabelas resultará num aumento do rendimento líquido mensal face ao valor que auferiam no primeiro semestre do ano", lembrando, no entanto, que "passará a haver menos acerto a fazer" aquando da liquidação do IRS no próximo ano.

Para assinalar a entrada em vigor das novas tabelas de retenção o Ministério das Finanças divulgou três simulações com diferentes agregados para calcular o impacto desta alteração. Em termos relativos, o ganho líquido pode ir até aos 5%. Em termos nominais, o montante máximo de ganho pode chegar aos 65 euros mensais. Tudo depende o rendimento e composição do agregado.



O primeiro caso simulado é para um contribuinte solteiro sem filhos. Neste exemplo, o ganho líquido pode chegar a um máximo de 2%:





Para o caso de um solteiro com um filho a cargo, o ganho líquido no final do mês pode atingir os 5%, o valor máximo das três simulações apresentadas pelas Finanças:





Já para o exemplo de um casal com um filho, o ganho líquido máximo pode chegar a 3%:





O Governo acrescenta que "o novo modelo permitirá uma personalização da retenção na fonte em moldes idênticos ao que sucede com o cálculo do IRS aquando da entrega da declaração Modelo 3 de IRS.