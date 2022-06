Lista negra: 17 mil contribuintes devem 3,2 mil milhões ao Fisco

Leia Também Empresas com dívidas ao Fisco vão poder aceder aos apoios covid

A lista negra do Fisco tem atualmente 17.814 contribuintes dos quais 10.496 são pessoas singulares e 7.318 são empresas, adianta o jornal online Eco , que cita fonte oficial da Autoridade Tributária e Aduaneira.Os contribuintes singulares devem 1,7 mil milhões de euros e as empresas somam dívidas no valor de 1,4 mil milhões, de acordo com os números registados a 31 de maio.Em causa estão contribuintes que deixaram passar o prazo de pagamento sem terem apresentado garantias ou pedido dispensa de apresentação das mesmas.A lista existe desde 2006, criada pelo então ministro das Finanças Teixeira dos Santos.