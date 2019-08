Motoristas: Fectrans vai pedir intervenção das inspeções para impedir fugas contributivas

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) vai pedir ao Ministério do Trabalho e à Autoridade Tributária que acionem as inspeções da sua tutela para averiguar alegadas fugas contributivas no setor do transporte pesado de mercadorias.

José Manuel Oliveira, coordenador da Fectrans, disse hoje à agência Lusa que o objetivo é conseguir que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)e as inspeções da Segurança Social (SS) e da Autoridade Tributária (AT) diligenciem no sentido de fazer cumprir o acordo coletivo do setor de transporte de mercadorias.