Fectrans pede à Autoridade Tributária que fiscalize transporte de mercadorias

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) alertou a Autoridade Tributária (AT) para a necessidade de fiscalização do setor do transporte pesado de mercadorias para evitar a fuga ao fisco, por subdeclaração de rendimentos dos trabalhadores.

"Tendo em conta que houve uma alteração do conceito de retribuição com a entrada em vigor do novo acordo coletivo, há cerca de um ano, e que este sempre foi um setor muito desregulado, alertámos para a necessidade de maior fiscalização das empresas de transportes de mercadorias para evitar que não declarem parte das remunerações dos seus trabalhadores", disse à agência Lusa a dirigente da Fectrans Anabela Carvalheira.