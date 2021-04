Parlamento volta a travar big brother fiscal das empresas

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deverá receber anualmente das empresas apenas um ficheiro resumo com a informação constante das suas contas que seja necessária para o pré-preenchimento da Informação Empresarial Simplificada (IES). Esse ficheiro será extraído à partida pelos programas de contabilidade, ficando de fora o resto, incluindo tudo o que tenha a ver com dados pessoais.





