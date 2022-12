Problemas informáticos levam Fisco a prolongar prazo para pagar IMI e IUC até esta sexta-feira

Os contribuintes têm até esta sexta-feira, 2 de dezembro, para efetuar o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis

(IMI) e do Imposto Único de Circulação (IUC), cujos prazos terminavam a 30 de novembro, informou esta quinta-feira o Ministério das Finanças.



O prorrogamento dos prazos decorre dos "constrangimentos informáticos verificados temporariamente no Portal das Finanças na manhã de quarta-feira, 30 de novembro", indica a nota do ministério liderado por Fernando Medina.





Assim, os contribuintes que ainda não efetuaram o pagamento poderão fazê-lo até esta sexta-feira sem que seja devidos quaisquer juros ou penalidades.