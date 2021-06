Proposta de imposto global está a ser trabalhada para abranger Amazon

Leia Também Acordo do G7 para taxar multinacionais poderá deixar a Amazon de fora, alertam especialistas

O desenho do imposto internacional sobre empresas acordado pelos países do G7 está a ser trabalhado por forma a garantir que a Amazon é abrangida pela taxa, apesar do gigante de e-commerce ter uma margem de lucro inferior a 10%, avança esta segunda-feira a Bloomberg.Hoje, vários especialistas indicaram ao jornal britânico The Guardian que a empresa liderada por Jeff Bezos poderia escapar ao novo imposto, que deverá ter uma taxa mínima de 15%, por apresentar margens inferiores ao limiar de 10% que constava do esboço que saiu da reunião do G7.A Bloomberg nota que a margem operacional global da Amazon deverá rondar os 7,1% este ano, mas duas fontes próximas das negociações asseguraram que a Amazon seria incluída por forma a ser taxada, embora a forma como será desenhado o imposto para abranger a empresa ainda esteja a ser discutida. A proposta será levada à reunião do G20 em julho, que será decisiva para a implementação do imposto.Uma das hipóteses, avançaram, seria fixar um limite para operações individuais - o que alcançaria a AWS, a divisão de computação na "cloud" da Amazon, que apresenta margens de cerca de 30% - em vez da empresa como um todo, que vê as margens reduzidas devido aos fortes investimentos e reduzidas margens no retalho.Os líderes europeus insistem que o imposto global terá de abarcar todas as grandes empresas tecnológicas, sem exceções.No sábado, na conferência de imprensa após o acordo do G7, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, questionada sobre se empresas como a Amazon e o Facebook seriam taxadas, disse que sim, mas não detalhou como tal seria feito.Um porta-voz da Amazon, por seu turno, remeteu a Bloomberg para o comunicado de sábado no qual a empresa apoia o acordo alcançado pelo G7.