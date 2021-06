Amazon deverá ultrapassar Walmart como maior retalhista dos EUA em 2022

Leia Também Luxemburgo quer multar Amazon em 425 milhões por violar proteção de dados

A Amazon tem vindo a morder os calcanhares à norte-americana Walmart, que ocupa o lugar de maior retalhista dos Estados Unidos. De acordo com uma nota do JPMorgan, que cita estimativas, a Amazon deverá destronar a Walmart no próximo ano, avança a agência Bloomberg.Na nota citada pela agência, o analista Doug Anmuth sublinha que a gigante de comércio eletrónico já ocupa o segundo lugar de maior retalhista nos EUA, frisando que a empresa está a crescer rapidamente.O "research" aponta também que a pandemia e o confinamento, que obrigou ao encerramento de lojas físicas um pouco por todo o mundo, beneficiou largamente a Amazon. As estimativas citadas referem que o comércio eletrónico cresceu tanto quando seria expectável ao longo dos próximos três anos.A JPMorgan antecipa que a penetração do comércio eletrónico no retalho possa chegar aos 30% em 2025. A longo prazo, a percentagem seria ainda maior, apontando para "40 a 50%".No final de abril, um relatório antecipava que a Amazon só destronaria a Walmart da posição de maior retalhista do mercado norte-americano em 2025.Depois de um 2020 em que os lucros dispararam, a Amazon apresentou resultados no primeiro trimestre que superaram todas as expectativas dos analistas. Entre janeiro e março, as vendas superaram pelo segundo trimestre consecutivo os 100 mil milhões de dólares. Já o lucro cresceu 224% no primeiro trimestre, fixando-se em 8,107 mil milhões de dólares, contra 2,535 mil milhões no mesmo período do ano passado.