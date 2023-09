PSD aumenta pressão sobre o Governo

Um dia depois de entregar os projetos no Parlamento que contemplam as medidas anunciadas por Luís Montenegro na rentrée dos sociais-democratas, o PSD convocou uma conferência de imprensa para dar mais detalhes sobre a reforma fiscal que quer para o país. Entre críticas à resistência do Governo, Joaquim Miranda Sarmento, Hugo Carneiro e António Leitão Amaro insistiram na necessidade de reduzir o IRS e reter jovens no país e pediram

...