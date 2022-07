Selo dos maços de tabaco mudam outra vez de cor. Passam de castanho para azul

A cor de fundo da estampilha especial para selagem dos produtos sujeitos ao imposto sobre o tabaco (IT) é a cor azul", refere o diploma assinado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Já o preço da estampilha fica igual. "Mantém-se o montante correspondente ao preço unitário da estampilha especial para os produtos sujeitos a IT", lê-se no despacho com efeitos a 28 de junho que é de 0,00460 euros para a versão não autocolante e de 0,03283 euros para a autocolante (o mesmo valor de 2021).

Em relação aos produtos "que tenham aposta a primeira estampilha especial de 2022 (de cor castanha) só podem ser objeto de introdução no consumo até 31 de julho de 2022", refere o diploma. Já em relação à venda ainda com a primeira estampilha de 2022, no caso dos cigarros, só podem ser comercializados até 30 de setembro deste ano e no caso do tabaco de enrolar, até 31 de dezembro.Depois da cor de vinho, do violeta e do castanho, a estampilha passa a ser azul.Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2022, o imposto sobre o tabaco sofre uma atualização de 1% com o Governo a estimar um aumento da receita a rondar os 20 milhões de euros para 1,4 mil milhões de euros.