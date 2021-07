Selo dos maços de tabaco vai mudar e preços sobem 1,3% em 2022

O selo dos maços de tabaco vai passar a ser castanho a partir de 2022, trazendo uma ligeira subida de preço de 1,32%, de acordo com a informação publicada no Diário da República. Para além da mudança de cor - de violeta para castanho -, o preço vai subir, passando de 0,00454 euros em 2021 para 0,00460 euros em 2022, um acréscimo de 1,32%.Segundo o mesmo diploma, a subida vai afetar apenas a versão não autocolante desta estampilha. Na versão autocolante, o preço mantém-se em 2022 nos 0,03283 euros.Este selo é um papel da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que serve para comprovar a legalidade do tabaco.