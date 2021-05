Taxa sobre imóveis de luxo paga por 305 proprietários

Foram 303 os contribuintes singulares que suportaram o escalão máximo do Adicional ao IMI (AIMI), de 1,5%, por referência a 2020, segundo dados do Ministério das Finanças. A estes somaram-se duas empresas que suportaram também a taxa máxima, estas por prédios de sua propriedade, mas afetos a uso pessoal. No total, o Fisco contabilizou 88.942 sujeitos passivos com notas de cobrança de AIMI, dos quais 23 mil contribuintes em nome individual.

