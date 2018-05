Grandes empresas absorveram 45% dos apoios à criação de emprego

As grandes empresas foram as grandes beneficiárias dos apoios fiscais à criação de emprego, tendo concentrado 45% dos incentivos concedidos pelo Estado, um valor que contrasta com os 3,4% recebidos pelas micro-empresas. Os números foram facultados pelo secretário de Estado do Emprego no Parlamento que, ainda assim, considera que é importante que, no futuro, este benefício fiscal se mantenha disponível para todos.

As estatísticas surgiram no contexto do debate parlamentar sobre a caducidade automática de um conjunto de 15 benefícios fiscais, dos quais avulta o da criação de emprego, um dos mais importantes para as empresas. O Governo avançou com uma proposta em que mantém este benefício fiscal, embora graduando as majorações em função da dimensão da empresa, da sua localização, do tipo de contrato de trabalho em causa, e do tipo de desempregados que são recrutados, mas a medida merece oposição dos tradicionais parceiros da geringonça.





Mariana Mortágua, deputada do BE, e Paulo Sá, do PCP, voltaram esta quarta-feira, 23 de Maio, a fazer eco das críticas dos dois partidos, ao enfatizarem o facto de os principais destinatários destes apoios serem grandes empresas que não precisam de incentivos fiscais. E os números avançados pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, que esta manhã foi ouvido sobre o tema, corroboram esta conclusão estatística.