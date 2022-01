Quase 10 anos de mudanças nos impostos sobre o lucro das empresas

Em nove anos, foram muitas as mudanças no IRC. Entre as principais está a criação da derrama estadual em 2010 (e o seu agravamento por duas vezes) e as alterações na taxa normal. IRC desceu até aos 21% mas ficou aquém do previsto inicialmente.

Quase 10 anos de mudanças nos impostos sobre o lucro das empresas









