236 mil contribuintes já receberam reembolso de IRS

236 mil os contribuintes já receberam o seu reembolso de IRS, tendo sido devolvidos 205 milhões de euros, o que dá um reembolso médio de 867 euros, de acordo com o último balanço feito pelo Eco com base na informação do Ministério das Finanças.





Desde 1 de abril, os portugueses já submeteram 2,39 milhões de declarações, a maioria de forma manual (59%) e as restantes (41%) através do IRS automático gerado no portal das Finanças.



Destas, 350 mil estão já liquidadas, ou seja, com contas feitas por parte do fisco.





Além dos 236,4 mil contribuintes que já receberam o reembolso houve 90 mil declarações "nulas" – sem lugar a reembolso nem a pagamento – e 27 mil contribuintes que tiveram de pagar por terem retido ao longo do ano menos imposto do que o devido.