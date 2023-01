60% dos municípios devolvem IRS este ano

Este ano, e com a perda de poder de compra das famílias, são mais os municípios que vão abdicar de parte – ou mesmo da totalidade – do IRS cobrado nos seus territórios e a que teriam direito. Há 43 autarquias que decidiram reduzir a sua taxa de participação no imposto. Três aumentaram.

Susana Paula susanapaula@negocios.pt 09 de Janeiro de 2023 às 23:30







Com a economia a travar e as famílias a perder poder de compra, são mais os municípios que vão abdicar da sua parte da receita de IRS cobrada nos seus territórios e devolvê-la aos seus munícipes. Este ano, 60% das câmaras vão devolver parte ou a totalidade do imposto às famílias.



