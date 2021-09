Despesas com ginásios já podem ser reclassificadas no e-fatura para dar desconto no IRS

O Fisco já disponibilizou no Portal das Finanças uma funcionalidade que permite classificar para efeitos fiscais as despesas com ginásios e atividades desportivas, tornando possível que as mesmas sejam consideradas pela Autoridade Tributária (AT) para efeitos do benefício fiscal que permite deduzir ao IRS parte do IVA suportado. Se o contribuinte nada fizer, estes gastos caem nas chamadas despesas gerais familiares.

O "botão" necessário para o efeito vinha sendo prometido pelas Finanças desde o início do ano, mas só agora ficou pronto. Numa entrevista recente à Lusa, Nuno Felix, subdiretor-geral da área da Relação com o Contribuinte, explicou que o facto de o referido espaço no e-fatura apenas agora ficar disponível em nada prejudica os contribuintes.



Quem tenha despesas de meses anteriores que tenham de ser reclassificadas, poderá agora fazê-lo usando o novo "botão" disponível, explicou também Nuno Felix na referida entrevista.

Com o Orçamento do Estado para 2021, as despesas com ginásios e atividades desportivas passou a ter no IRS o mesmo tratamento fiscal que já era dado às faturas de restaurantes, oficinas de reparação de carros e motos, cabeleireiros e veterinários. Ou seja, a lei permite que 15% do IVA suportado nestas despesas por qualquer membro do agregado familiar pode ser deduzido depois ao IRS, até ao limite de 250 euros.