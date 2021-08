Fisco ainda não criou área para ginásios no e-fatura

Nove meses depois de as faturas com ginásios passarem a contar também para as deduções de IRS, ainda não há forma de classificar estas despesas no e-fatura. Será possível fazê-lo de forma retroativa, dizem as Finanças, sem avançar com datas.

