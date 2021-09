Fisco promete área para ginásios no e-fatura até meados de setembro

Área para inserir despesas com ginásios no e-fatura vai ser disponibilizada durante a primeira quinzena de setembro e contribuintes vão conseguir alocar as faturas ao setor correto, garantem as Finanças. Nova dedução mediante fatura de 15% do IVA suportado com estas despesas foi criada no início deste ano.

