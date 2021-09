Contribuintes terão de reclassificar faturas dos ginásios para ter dedução

Área para inserir despesas com ginásios vai ser disponibilizada durante a primeira quinzena de setembro, garantem as Finanças. Nova dedução de 15% do IVA suportado foi criada no início deste ano.

Contribuintes terão de reclassificar faturas dos ginásios para ter dedução









