Empresas podem adiar entrega de retenções de IRS

As entidades que efetuam retenções de impostos na fonte deverão passar a poder fazer as respetivas entregas ao Fisco em prestações, à semelhança do que já aconteceu no ano passado, durante o primeiro confinamento, apurou o Negócios junto de fonte das Finanças. Trata-se de um apoio de natureza fiscal, destinado a ajudar as empresas, na medida em que ficam com mais liquidez, ainda que de forma temporária.





