PS e PSD querem corrigir benefícios no IRS às rendas comerciais

A lei que criou taxas de IRS reduzidas para contratos de longa duração também se aplica, afinal, ao comércio e à indústria. PS e PSD dizem agora que não era isso que queriam e anunciam que vão promover nova iniciativa para alterar o código do IRS.

O coordenador da bancada do PS, João Paulo Correia, vai avançar com uma proposta no sentido de restringir os benefícios ficais aos contratos de longa duração destinados à habitação.