PS propõe menos retenção de IRS para os inquilinos

Os contribuintes com rendimentos do trabalho dependente até 2.700 euros mensais brutos podem, querendo, ver reduzida em 40 euros a retenção de IRS na fonte sobre os seus salários. A medida resulta de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 apresentada no Parlamento pelo PS. A ideia, indicam os deputados na nota justificativa que acompanha a proposta, é “garantir uma maior liquidez mensal às famílias

...