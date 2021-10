Quase cem mil pessoas pediram este ano para pagar IRS em prestações

Leia Também Empresas com dívidas ao Fisco vão poder aceder aos apoios covid

Quase cem mil contribuintes (97.993) já pediram, este ano, para pagar o IRS a prestações, avança o Jornal de Notícias esta segunda-feira. O número de contribuintes a recorrerem à regularização faseada do IRS tem vindo a aumentar, mas o matutino alerta que às prestações acrescem juros de mora.A adesão a planos prestacionais para a regularização do IRS aumentou nos últimos dois anos, em comparação com 2019.A medida é voluntária e podia ser pedida até ao dia 15 de setembro, após a receção da nota de cobrança de IRS. Mas a essas prestações acrescem juros, a partir do termo do prazo para o pagamento voluntário inscrito na nota de cobrança.O JN indica que, este ano, a taxa de juros aplicável a dívidas ao Estado ascende a 4,705% e que a Autoridade Tributária ter recuperar mais de 161,2 milhões de euros através desta medida.

Este regime está disponível para contribuintes com dívidas de IRS iguais ou inferiores a cinco mil euros. Os contribuintes nessa situação não têm de apresentar garantias, mas não devem ter outras dívidas ao Fisco.