Salários e pensões suportam mais de 90% do IRS

Investidores com rendimentos de capitais, mais valias ou rendas representam só 4,8% dos rendimentos brutos declarados no modelo 3 do IRS. E mais de terços do total das várias categorias são de contribuintes residentes em Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Aveiro.



As estatísticas do IRS de 2021, mostram que continuam a ser os trabalhadores por conta de outrem e os pensionistas a pagar praticamente tudo. Pedro Nunes/Reuters Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 07:15







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A grande fatia de rendimentos que suportam o IRS arrecadado continua a vir dos rendimentos do trabalho dependente e das pensões. De acordo com as estatísticas do IRS relativas a 2022 – rendimentos auferidos em 2021 – 4,5 milhões de contribuintes declararam rendimentos de categoria A e 2,4 milhões rendimentos de pensões (categoria H), representando entre si 90,35% dos rendimentos brutos sobre os quais incidiu o imposto.



... ... Saber mais Fisco IRS salários pensões

Salários e pensões suportam mais de 90% do IRS









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Salários e pensões suportam mais de 90% do IRS O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar