Seis concelhos concentram super-ricos portugueses

Análise do Ministério das Finanças com dados do Fisco das notas de liquidação de IRS de 2020 mostra que os 0,1% mais ricos do país vivem sobretudo em seis concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Capital é o concelho mais desigual do país.

Seis concelhos concentram super-ricos portugueses









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Seis concelhos concentram super-ricos portugueses O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar