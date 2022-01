Todos querem descer o IRS, uns mais que outros

Todos os partidos com assento parlamentar que concorrem às legislativas prometem reduzir no IRS, embora em moldes, ritmos e com resultados diferentes. Uma coisa parece certa: seja quem for o vencedor das eleições, o IRS deve mesmo descer nos próximos quatro anos.

Todos querem descer o IRS, uns mais que outros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Todos querem descer o IRS, uns mais que outros O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar