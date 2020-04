Valor dos reembolsos de IRS desce 10%

A mexida nas tabelas de retenção no início de 2019 fez com que as famílias adiantassem menos IRS ao Estado todos os meses, reduzindo o reembolso a receber. Finanças já começaram a pagar os reembolsos, que este ano chegam com atraso, por causa da covid-19.