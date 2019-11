Catarina Martins diz que há condições para baixar IVA da energia

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse este sábado que existem todas as condições para que o Governo reduza a taxa do IVA da energia já no próximo Orçamento do Estado.





"Uma vez que todos os partidos propõem ou já propuseram a descida da taxa do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) da eletricidade e do gás, seria muito estranho que não houvesse condições políticas para a sua descida neste Orçamento", disse aos jornalistas a líder do BE, em Olhão, no Algarve.