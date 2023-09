Governo vai prolongar IVA zero em bens alimentares até ao final do ano, diz Costa

Leia Também Governo anuncia passes gratuitos para jovens até aos 23 anos

O Conselho de Ministros vai aprovar esta quinta-feira a extensão da medida do IVA zero sobre alguns produtos alimentares considerados essenciais até ao final do ano, anunciou hoje o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa."E é por isso, pela medida ter resultado, que estando a medida prevista acabar no próximo mês de outubro, amanhã o Conselho de Ministros vai aprovar a extensão da redução do IVA zero até 31 de dezembro, para continuarmos a controlar o preço dos bens alimentares fundamentais para as famílias portuguesas", anunciou António Costa, na Academia Socialista, em Évora, iniciativa que marca a rentrée socialista.Já quanto ao aumento das taxas de juro no crédito à habitação, António Costa remeteu medidas para depois da reunião da próxima semana do Banco Central Europeu "para ficar mais claro o que vai acontecer" mas garantiu que o Governo vai adotar novas medidas para apoiar as famílias ainda em setembro.A descida de 6% para 0% num conjunto de 46 produtos alimentares considerados essenciais entrou em vigor em abril.