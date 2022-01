IVA das termas chega ao Tribunal Europeu e Fisco arrisca devolver imposto de 2010

A inscrição de pacientes numas termas deve ou não ser isenta de IVA, como acontece com a prestação de cuidados de saúde? A AT entende que não, mas o STA remeteu o caso para o Tribunal Europeu de Justiça que admite que assim seja, sendo o contribuinte ressarcido do que pagou a mais.

IVA das termas chega ao Tribunal Europeu e Fisco arrisca devolver imposto de 2010









