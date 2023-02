Jorge Henriques: “Nenhum bem alimentar deve ser taxado com 23% de IVA”

A FIPA reclama como “absolutamente incontornável” que as tabelas de IVA sejam revisitadas, considerando que nenhum produto do agroalimentar deveria ser onerado com uma taxa de IVA superior à intermédia (13%), como acontece, por exemplo, com o óleo alimentar, bolachas, chocolates ou bebidas refrescantes.

Jorge Henriques: "Nenhum bem alimentar deve ser taxado com 23% de IVA"









