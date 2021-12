Caso EDP: Medidas de coação de Manuel Pinho vão ser conhecidas na quarta-feira

Leia Também Ex-ministro Manuel Pinho detido após interrogatório em tribunal

As medidas de coação do antigo ministro Manuel Pinho só vão ser conhecidas na quarta-feira, confirmou hoje o advogado, depois do interrogatório realizado pelo juiz Carlos Alexandre no âmbito do caso EDP.Segundo Ricardo Sá Fernandes, o ex-governante vai passar esta noite detido no Comando Metropolitano da PSP, em Moscavide, enquanto a mulher, Alexandra Pinho, cujo mandado de detenção emitido de manhã veio a ser posteriormente anulado, saiu do Campus da Justiça sem prestar declarações aos jornalistas e com o estatuto de arguida, depois de cerca de cinco horas e meia de inquirição no Tribunal Central de Instrução Criminal."As medidas de coação só amanhã. A Dr.ª Alexandra Pinho teve oportunidade de responder a todas as questões que lhe foram colocadas, fez-se uma avaliação de A a Z de tudo o que está na indiciação que lhe diz respeito. Não ficaram perguntas por responder. Foram juntas algumas dezenas de documentos comprovativos daquilo que dizia e, portanto, eu suponho que relativamente à Dr.ª Alexandra Pinho as coisas ficaram esclarecidas", frisou o advogado.Ricardo Sá Fernandes referiu ainda que a "indiciação é, no essencial, semelhante" à que era conhecida na diligência do dia 04 de novembro e que "não há nenhuma alteração relevante dos factos imputados". Sobre a mulher do antigo ministro, o advogado notou que a arguida está indiciada pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais, mas não garantiu que venha a ser alvo de medidas de coação além do termo de identidade e residência (TIR)."[Medidas de coação?] Não sabemos, tem termo de identidade e residência, esta manhã estava emitido um mandado de detenção, mas que depois foi anulado e, portanto, neste momento, a única medida de coação que a Dr.ª Alexandra Pinho tem é o TIR, não tem mais nenhuma", explicou, adiantando ainda que a promoção das medidas de coação por parte do Ministério Público (MP) está agendada para as 09:15 de quarta-feira no Campus da Justiça.Questionado sobre se este mandado de detenção pedido pelo MP estaria ligado ao impacto mediático causado pela recusa do antigo banqueiro João Rendeiro em se entregar à Justiça para cumprir pena de prisão, Ricardo Sá Fernandes preferiu não acrescentar mais nada às declarações que fez de manhã quando Manuel Pinho foi detido, em que considerou toda a situação um "abuso de poder"."Não quero dizer mais nada, já disse hoje de manhã o que tinha a dizer", declarou, acrescentando: "Sobre o que acho que representa esta iniciativa do MP já tive oportunidade de dizer hoje de manhã, não tenho mais nada a acrescentar".Manuel Pinho foi constituído arguido no âmbito do caso EDP no verão de 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo. No processo EDP/CMEC, o Ministério Público imputa aos antigos administradores António Mexia e Manso Neto, em coautoria, quatro crimes de corrupção ativa e um crime de participação económica em negócio.O caso está relacionado com os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) no qual Mexia e Manso Neto são suspeitos de corrupção e participação económica em negócio para a manutenção do contrato das rendas excessivas, no qual, segundo o Ministério Público, terão corrompido o ex-ministro da Economia Manuel Pinho e o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.O processo tem ainda como arguidos o administrador da REN e antigo consultor de Manuel Pinho João Conceição, o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade, Pedro Furtado, responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado.