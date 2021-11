Manuel Pinho recebeu 58 mil euros de offshore de Gibraltar quando era ministro, mas garante que eram "herança"

Uma empresa de construção civil com sede em Gibraltar transferiu 58 mil euros para Manuel Pinho quatro meses antes de deixar o cargo de ministro da Economia no Governo de José Sócrates, noticia esta segunda-feira o Observador.





Ao jornal, Manuel Pinho garante que os fundos correspondem à sua "quota-parte da venda de um terreno situado no Monte Estoril da herança" do pai; diz que o negócio foi fechado com uma empresa sediada em Portugal, mas deixa por explicar por que motivo o pagamento foi efetuado então por uma sociedade offshore.





Segundo o Observador, a investigação do caso EDP descobriu ainda novos pagamentos feitos pelo BES a Alexandra Pinho no valor de mais de 230 mil euros, a somar ao vencimento de sete mil euros que a mulher do antigo ministro auferia pelo trabalho de curadora da coleção de fotografia do BES, a BES ART.