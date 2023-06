Bancos e serviços lideram lista dos grandes litigantes

A Nos Comunicações voltou a liderar, no ano passado, a lista de grandes litigantes em tribunal, tendo avançado com mais de 500 novas ações, tal como tinha já acontecido no ano anterior. A lista, divulgada anualmente pelo Ministério da Justiça no portal Citius, revela que em segundo lugar aparece a Hefesto STC, uma empresa de titularização de créditos especialista em cobranças, logo seguida pelo BCP e pela Cofidis.

