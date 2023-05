Cofundador da colapsada Terra USD declara-se inocente de recorrer a passaportes falsificados

Leia Também “Stablecoins”, de grande esperança à ruína cripto

Leia Também Cai mais um gigante cripto: BlockFi pede proteção contra credores

O cofundador da Terraform Labs - a empresa por detrás do colapsado ecossistema Terra USD - Do Kwon declarou-se inocente da acusação de utilização de passaportes falsificados de nacionalidades belga e costa-riquenha, diante de um tribunal em Montenegro, avança a Bloomberg.Tanto Do Kwon quanto o ex-CFO da empresa, Han Chang-joon, foram acusados em abril pelo Ministério Público de Montenegro, depois de terem sido detidos em março.A Coreia do Sul emitiu um mandado de detenção em setembro, tendo Do Kwon permanecido em fuga durante cerca de meio ano. Os dois arguidos podem agora enfrentar uma pena de prisão de até cinco anos.De acordo com a Bloomberg, a defesa terá pedido ao tribunal a saída dos dois empresários sob fiança, cada uma de 400 mil euros, o que o Ministério Público recusou, por haver perigo de fuga.Além de julgar este crime, o sistema judicial de Montenegro tem ainda em mãos dois pedidos de extradição para decidir: um da Coreia do Sul e outro dos EUA.Nos EUA, em fevereiro, o regulador financeiro (na sigla inglesa SEC) acusou Do Kwon e a Terraform Labs de defraudarem os investidores.O colapsto da Terra USD - uma stablecoin, ou seja uma criptomoeda cuja cotação está indexada a outro ativo, neste caso o dólar - começou quando esta cripto algorítmica caiu abaixo de um dólar.O projeto Terra consistia na sustentação de uma stablecoin só que, em vez de garantir esta correlação através de reservas que correspondam ao valor da criptomoeda, recorria a um algoritmo para assegurar (em teoria) a liquidez da moeda.O projeto permitia que fosse possível trocar na Terra Blockchain uma Terra USD, independentemente do seu preço, por uma Luna a um dólar. Segundo o projeto, este esquema de troca regido por algoritmo geraria estabilidade à moeda virtual. Uma teoria que parece ter funcionado até então, mas que deixou de ter sucesso, quando uma Terra USD deixou de valer um dólar, tendo começado a cair a pique.