Conservatórias da Fontes Pereira de Melo mudam de casa

O atendimento das Conservatórias do Registo Civil e Comercial de Lisboa vai passar do edifício da Fontes Pereira de Melo para a nova loja do cidadão que vai abrir no mercado 31 de janeiro, em Picoas. A mudança vai abranger 23 dos 147 funcionários, sendo que os restantes esperam ainda para saber o que lhes irá acontecer. O sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN) está contras as mudanças que, diz, prejudicarão trabalhadores e utentes, e convocou para esta quarta-feira uma vigília, entre as oito e as nove da manhã. Promete também vários dias de greve com manifestações nas próximas semanas, incluindo a entrega de uma carta aberta ao Presidente da República.

A iniciativa surpreendeu o Governo, admite Anabela Pedroso, secretária de Estado da Justiça. "O sindicato avança no pressuposto de que vai acontecer e portanto faz já o seu protesto. É extraordinário, porque nunca foi perguntado qual o ponto de situação", afirma. "Compete ao Governo tomar a decisão quando for oportuno e sem pôr em causa os direitos dos trabalhadores, dentro dos limites da legalidade, mas neste momento não há nenhuma decisão, com a exceção que o atendimento vai passar para a loja do Cidadão do mercado 31 de Janeiro", revela.

O atual edifício, com onze pisos, alberga as conservatórias desde 2004, ano em que para ali se mudaram. É arrendado e o Ministério da justiça paga 146.498,95 euros de renda mensal. A hipótese de alguns ou a totalidade dos serviços ser mudada dali vem de 2017, quando se fez um levantamento dos arrendamentos, com vista a otimizar recursos.





Com o atendimento a mudar para a nova Loja do Cidadão, o Ministério decidiu avaliar outras mudanças possíveis. "Há serviços, nomeadamente o ‘back ffice’ associado ao registo comercial que fazia sentido no campus de justiça", diz Anabela Pedroso. Já as salas de casamentos, essas não irão para a Loja do Cidadão e há um protocolo com a Câmara, que vai ceder vários espaços espalhados pela cidade e os nubentes poderão escolher depois o que preferirem.



Serviços esperam decisão