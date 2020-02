Consulta do beneficiário efetivo já é obrigatória

Depois de ter ponderado prorrogar o prazo, o Ministério da justiça decidiu avançar já com as consultas obrigatórias ao Registo Central do Beneficiário Efetivo. Empresas continuam, para já, a poder registar-se gratuitamente, mas sem registo ficam com muitas limitações.